台灣全國兒少安置機構聯盟今與民進黨立委吳玉琴國會辦公室合辦「兒少安置機構委託安置性質疑義及執行業務困境」公聽會，安置盟理事長吳小萍指出，各縣市安置契約條文迥異、補助經費不同，導致同一安置機構，卻因來自不同縣市，形成補助費不同的情況；另外，公部門兒少安置成本每人每月約5萬元，政府僅補助民間機構僅2萬元，非常不合理，呼籲政府不該把成本轉嫁給民間機構。

安置盟今上午在立法院舉行「兒少安置機構委託安置性質疑義及執行業務困境」公聽會，邀請立委陳明文、王婉諭、社福機構及政府相關部會出席，針對安置機構營運上碰到困境討論對策。

安置盟調查民間機構安置成本，小型機構（安置25童以下）為7餘萬元，中型（安置25至50童）為5萬餘元；而公部門安置機構成本約５萬餘元，但今年度縣市補助安置費多落在2萬1000元至2萬3000元，吳小萍直呼「非常不合理」，政府不該把成本轉嫁給民間機構，希望補助費用民間與公部門要一致。

此外，現行安置費各縣市標準不一，導致同一個民間機構，卻因為安置童來自不同縣市而領到不同的補助款，吳小萍質疑，「難道機構照顧孩子會有差別待遇嗎？這樣的制度公平嗎？」

安置機構主張，中央應整合全國安置資源，地方政府應建立統一派案審核機制，提供個案最佳岸置處所規劃，減少安置換次數；此外，建議代替性照顧政策小組，邀請更多安置機構代表進入。

衛福部社會及家庭署表示，先前署內會議有討論地方政府跟委託機構分工適當流程，對於身障兒童有照顧計畫給予對應補助經費，責成設置在地評估，依照個案擬定目標，並引進外部資源，會再了解各地的實際情況。

(中時 )