財政部中區國稅局表示，依據財政部發布之「遺產稅跨局臨櫃申辦作業要點」，自108年12月1日起，只要符合一定條件的遺產稅案件，不受被繼承人死亡時戶籍所在地限制，繼承人可就近至任一國稅局所屬分局或稽徵所臨櫃辦理申報。

該局進一步說明，遺產稅案件可跨局申報的適用條件有三項，包括遺產總額在2,500萬元以下、未列報不計入遺產總額財產（汽、機車除外）、證明文件齊全。

可跨區辦理遺產稅登記的財產範圍則包括被繼承人單獨所有或持分所有之土地及房屋，且非農業發展條例第38條之1視為農業用地。

另外還有列報現金及存款之金額，與被繼承人死亡前二年度綜合所得稅核定平均利息所得，按郵政儲金一年期定期儲金固定利率換算存款短差500萬元以下；但優惠存款則按優惠存款利率換算短差金額。

此外，上市、上櫃及興櫃之有價證券，還有未上市、未上櫃且非興櫃之股份有限公司股份及有限公司出資額之個別投資面額不超過500萬元，以及汽機車、已申報贈與稅並經稽徵機關核定之死亡前二年內贈與之財產等，皆能跨區辦理。

(工商 )