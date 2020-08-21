美國科技股的拉動，首爾的外資在上午開始成為淨買家，以及新公布南韓出口數據顯示跌幅的放緩，經濟有可能觸底，推進首爾交易所的熱絡。
周五南韓KOSPI指數至午間漲36點或+1.6%，為2311點。外資上午在韓股買超422億韓元。
然南韓國內新冠疫情在周五的惡化，日新增324名確診數，為過去五個月新高，為交易市場拋下陰影。南韓CDC警告首爾圈可能面臨新一波疫情，整個國家處於爆發邊緣，分析師並提出示警。
主要大型股走高。三星電子和SK海力士分別上漲1.08%和1.5%。樂金電子大漲5.3%，暫報8.94萬韓元。
現代汽車上漲2%，浦項鋼鐵上漲2%。
樂金化學漲2.4%。電池製造商三星SDI下跌0.12%。昨日報出日商松下增加投資，以因應特斯拉訂單需求。
韓元在離岸結算平台為持平，1185韓元兌一美元。然韓元今年以來總共對美元仍下跌了2.5%。
MSCI亞太指數下跌1.7%。
(時報資訊)
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