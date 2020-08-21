北美設備製造商銷售額在2020年下半年開始呈現兩位數的強勁成長。受惠台積電(2330)等半導體大廠持續往先進製程推進，台積電資本支出再創新高，帶動本土供應鏈家登(3680)、漢唐(2404)、帆宣(6196)、京鼎(3413)、弘塑(3131)等第二季交出亮麗的財報，全年營運成長確立。

晶圓傳載解決方案整合服務商家登(3680)上半年EPS為1.78元。展望後市，隨著台積電發展先進製程，帶動相關晶圓載具及EUV光罩需求持續增溫，家登也因此擴增產能，並已全數到位，預期第三季業績有望持穩第二季高檔，第四季再上攻，加上業外處分利益挹注，全年營收、獲利皆可繳出遠優於去年成績。

設備相關廠商方面，受惠台積電資本支出維持高檔，不少業者第二季財報繳出亮眼成績。

工程暨設備大廠漢唐(2404)第二季營收及獲利同創新高，單季淨利達11.14億元，季增近5成，每股純益5.84元，創單季新高；上半年淨利18.59億元同步創同期新高，基本每股盈餘9.76元。受惠半導體大廠持績積極擴廠，漢唐目前訂單能見度仍高，預料下半年營運仍穩健，今年營運可望將續創歷史新高。

工程暨設備大廠帆宣(6196)第二季營收及獲利持續比第一季成長，單季稅後純益2.44億元，季增約5.4%，年增率約28.7%，每股純益1.3元，為歷年同期佳績。上半年基本每股盈餘2.54元締造同期最佳紀錄。帆宣截至7月底在手訂單達254億元再創新高，可望挹注下半年傳統旺季業績。

半導體設備大廠京鼎(3413)因美系大客戶積極拉貨，第二季獲利攀高，單季淨利達3.87億元，改寫單季歷史新高，每股淨利4.68元。隨著半導體廠持續拓展先進製程，預期下半年營收仍具一定之水準，今年獲利將比去年明顯成長。

半導體設備廠弘塑(3131)第二季營運持續比第一季以及去年同期成長，單季淨利1.01億元，季增約49.2%、年增46.4%，單季基本每股盈餘達3.55元；上半年基本每股盈餘5.93元，優於去年同期之4.78元。

SEMI（國際半導體產業協會）公布最新Billing Report（出貨報告），2020年7月北美半導體設備製造商出貨金額為26億美元，再創今年以來新高，月增11.8%，相較於去年同期20.3億美元上升27.6%。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，北美設備製造商銷售額在2020年下半年的起始呈現兩位數的強勁成長，這股增長表現反映半導體產業在現今全球發展中的重要地位，並成為產業長期成長的動能。

(時報資訊)