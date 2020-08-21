彰化縣衛生局因對沒有症狀少年進行新冠肺炎篩檢，引來政風單位調查，風波持續延燒，交通部長林佳龍上午視察台鐵電聯車系統更新工程時意有所指表示，「不論順時中、逆時中，防疫就是個國家隊」，呼籲大家應目標一致、避免各自為政。

林佳龍在面對廠商及台鐵人員致詞時提到中部軌道運輸網，他表示「中部鐵路以後都是四通八達，順時中、逆時中都可以通」，接著說「你知道我在說什麼啦」，他並指，反正都要通啦，彰化順時中、逆時鐘就是要能通，防疫也沒有什麼黨派之分，不同見解、大家多多溝通。

林佳龍強調，防疫就是個國家隊，七嘴八舌大家都很厲害，都指導指揮官怎麼做，但其實，最重要就是角色分工。

林佳龍會後對此解釋，當時是在講中部地區雙軌計畫，不論鐵路或防疫，目標最重要，大家都希望能做到防疫沒有漏洞，但要接受指揮中心的指導、才能大家各就各位，這期間雖有些不一樣的看法或做法，但也應該全國一致，避免各自為政，要強化指揮中心的領導角色，全國團結、不分黨派，病毒就不會在台灣社區傳播。

(中時 )