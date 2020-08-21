台北市副市長陳景峻因台北捷運信義安和聯合開發案涉圖利，今年初遭台北市長柯文哲移送法辦，陳景峻日前表示，當時的業務督導是前副市長林榮欽，批柯「太不厚道」，柯文哲今重申，是議員簡舒培在議會總質詢要求送政風調查，至於簡舒培稱市府高層放消息，「去問她是哪個高層？」

北捷信義安和站聯開案原本建商在前台北市長郝龍斌任內已簽署切結書，表示願負責開闢周邊道路，但柯市府2016年卻解除建商開路義務，民進黨市議員簡舒培去年11月市政總質詢時痛批柯免除建商切結責任，涉圖利建商，柯則冷回 「妳喜歡查，我就查。」

柯文哲今出席市政活動時受訪表示，他的立場是「你要問，我就送政風」，他沒有拿錢，也沒有幹甚麼壞事，要送政風就送，但公務機關送政風後，調查結果連市長要看都不能看。

柯文哲抱怨，外界說他劍指小英，拜託，案子都在廉政署、地檢處，「我甚麼都不知道，干我甚麼事」，還說移送陳的消息是市府高層流出去的，那去問簡舒培，是哪個高層？

至於前台北市副市長林欽榮將被高雄市長陳其邁延攬擔任副市長，柯文哲說，林是都市計畫專家，陳應是認為現階段高雄需要一個新的都市規畫才會找他，應是按照專長決定人選。

(中時 )