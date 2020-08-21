◎巴威恐成強颱 周末逼近！氣象局：不排除發警報

菲律賓東方一熱帶擾動發展，中央氣象局指出，最快這個周末就會形成今年第8號颱風巴威，屆時「不排除發布颱風警報」。颱風行進速度緩慢，在海上移動期間有利發展，甚至有機會成為今年第一個強烈颱風。

◎不悔主動篩檢 葉彥伯哽咽：重來我還是會做

近日捲入主動篩檢風波的彰化縣衛生局，局長葉彥伯今（21日）出面，針對各界疑慮一一做出解釋，強調他百分之百「挺阿中部長」、「如果重來一次，我還是會做」，講到激動處，一度哽咽。

◎行人死傷1年逾45萬人 交通部砸8億改善路口

交通部統計2019年因交通事故死傷達45萬7382人，造成社會成本損失超過5000億元，而在行人死亡人數中，高齡者就占7成，交通部長林佳龍表示，對道路安全問題提出7大改善方向，其中針對行人易發生事故路口，將投入8.04億元，目標4年改善全台2680處路口。

◎宜蘭逆子鐵鎚弒母 判無期徒刑定讞

前年宜蘭男子吳文榮因不滿母親管教方式，以鐵鎚攻擊母親頭部，又以鐵鎚手柄部分壓勒她的頸部致其窒息死亡，歷審考量他非事先計畫蓄意殺人，而是因一時情緒失控犯案，判處無期徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

更多新聞請看中時電子報

(中時新聞網)