有「最強美腿」之稱的23歲日本AV女優橋本有菜(橋本ありな)，因長得甜美可愛又有雙迷人的大長腿，讓她在2018年成功擊敗「AV救世主」高橋聖子，奪下《DMM成人大賞》的最佳女優獎，備受粉絲們喜愛。但近日她過去的舊照再次於網路上流傳，與現在女神的形象相差甚遠引起網友懷疑是否「進場維修」過。

橋本有菜一出道便挾帶超高人氣，以出眾的美貌、166cm的高挑身材加上C級飽滿美胸，成功電暈一票男粉絲，但網路上卻流出她出道前的舊名及多張照片，當時以「岩谷志季」之名擔任外拍女模的她，不僅眼神沒電、臉蛋不像現在這般小巧精緻，鼻子與膚況也不如現在高挺跟光滑，唯一認得出來的只有那雙又長又直的美腿。

「最強美腿」橋本有菜舊照曝光 爛臉肉鼻差很大（圖／2CH）

而2017年橋本有菜也曾在推特上曬出「一口氣拔掉4顆智齒」的照片，雖臉的輪廓被包緊緊但明顯縮小許多變成標準的鵝蛋臉，臉部也比以往更加精緻，讓不少網友懷疑當時的她應該是做了正顎手術，之後可能也陸續做了眼睛及鼻子，才能像女神般的放電有神。

(中時新聞網)