「華夏跳舞人型機器人暑期戰鬥營」於8月開戰，今年暑期營隊以學校力推的「跳舞型人形機器人」結合「人工智慧」為主題。（華夏科技大學提供）

「華夏跳舞人型機器人暑期戰鬥營」於8月開戰，今年暑期營隊以學校力推的「跳舞型人形機器人」結合「人工智慧」為主題。（華夏科技大學提供）

「華夏跳舞人型機器人暑期戰鬥營」於8月開戰，今年暑期營隊以學校力推的「跳舞型人形機器人」結合「人工智慧」為主題。（華夏科技大學提供）

「華夏跳舞人型機器人暑期戰鬥營」於8月開戰，今年暑期營隊以學校力推的「跳舞型人形機器人」結合「人工智慧」為主題。（華夏科技大學提供）

「華夏跳舞人型機器人暑期戰鬥營」於8月開戰，今年暑期營隊以學校力推的「跳舞型人形機器人」結合「人工智慧」為主題。華夏科大資工系主任林采端表示，為讓周邊社區各級學生暑假期間仍能自主創思學習，學校每年均辦理大手攜小手相關學習活動。

招募社區各級學校對機器人有興趣學子們進行1周的「遊戲式體驗式習（Game-Base Experiential learning）」，讓學生們在遊戲中享受數位數位科技的智能運用，建構邏輯思維，今年並以社區數位化思惟為題，讓學子們發想機器人的社區應用。

華夏科技大學社會責任計畫主持人蘇聖珠表示，華夏不僅在教學創新上有多樣化的表現，華夏科大因鄰近社區是深具特色的滇緬泰僑聚居之大型文化聚落，據此發展「在地文化、國際學習」之社會文化教育及社區服務理念，因此活動安排上也希望透過暑期營造訪的機會，讓學員們能體驗在地的多樣性文化。讓學生們對社區文化有更緊密聯繫， 為社區的數位人文奠基。

華夏科大校長陳錫圭表示，資工系近年在AI機器人教學成績顯著，屢獲佳績。因此，為善盡社會責任將獨特教與學模式與社區共享，特提供學校教學場域舉辦此營隊，暑期營隊中年紀從小學、國高中到大學生都有的混齡式學習環境，藉由團隊協同大手攜小手，勇闖科技世界，相信日後暑期營會有更多學員加入，發揮科學領域不分齡的共創。

藉由一步一步建構出人形機器人的創意思維擴展科技視野。同時藉由暑期營，也讓來自的不同學校學子、師資交流，扎根日後磁吸人才的種子，吸引學子們對在地社區瞭解，引領學子對在地的責任學員，傳遞對社區數位科技的影響並於開學返校後無縫接軌學習。

(中時 )