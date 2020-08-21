黃健瑋、温貞菱主演舞台劇《猛男地獄》，將在10月23至25日在臺北親子劇場演出5場，該劇由眼球愛地球劇團團長眼球先生和綠光劇團團長羅北安共同編導，並和健身工廠合作打造。該劇男主角原本是吳朋奉，眼球先生得知吳朋奉驟逝後，一度到靈堂默念「希望幫我找到適合演出的人」，沒多久後就找到黃健瑋演出。

昨在記者會上，黃健瑋透露和吳朋奉是20年老友，過去會相約喝酒聊戲，私下總稱呼吳朋奉「先輩」（日文，意指前輩），這回收到角色邀約，也認為「老兄叫我做事了，這是最後一次幫你忙了」，盼為前輩無法演出的角色延續生命。黃健瑋短時間答應演出，努力向南管大師王心心學習唱腔，更實施斷食法，在7天內從88公斤瘦到81公斤。

女主角由最年輕的金鐘影后温貞菱演出，劇中她飾演一名對自己外表始終無法滿足，不斷透過整型去強化自己面對外界，但其實是內在缺乏勇氣的女人，她昨在記者會被猛男包圍，「兇猛肌肉」害羞不敢直視，被問到最想整型哪部位？温貞菱沒太多想法，而她近期勤健身、實施168斷食法，為角色打造完美體態。而温貞菱也和吳朋奉有認識，這次有機會演出該劇，她說她要連朋奉哥的份一起努力。

《猛男地獄》主要是從這個全民瘋健身的時代裡，眼球先生觀察到不分男女老幼，不管在社區，在運動中心，或在連鎖健身房，都在健身，但到底是為了健康，還是為了體態，又或是只是為了社交。《猛男地獄》購票請洽兩廳院售票系統，健身工廠更提供憑演出票根或是購票電子憑證，即可兌換健身工廠一個月體驗會籍ew（限第一次體驗的人），更多演出資訊請上臉書粉專搜尋「猛男地獄」。

《猛男地獄》記者會，左起為眼球先生、温貞菱、黃健瑋、羅北安。（眼球愛地球劇團提供）

温貞菱被猛男包圍，直呼害羞不敢直視。（眼球愛地球劇團提供）

舞台劇《猛男地獄》將在10月23至25日在臺北親子劇場演出5場。（眼球愛地球劇團提供）

(中時 )