辛奶奶約2坪大的家中垃圾、廚餘許久未清理，發出陣陣惡臭，蚊蟲、蟑螂、螞蟻爬行滿地。（林良齊攝）

67歲的辛奶奶多年前丈夫去世後，與兒子相依為命，未料兒子發生車禍成為植物人、目前在護理之家照顧，而她也因頭部受到撞擊，認知、健康發生問題，目前因嚴重水腫難以起身行走，約2坪大的家中垃圾、廚餘許久未清理，發出陣陣惡臭，蚊蟲、蟑螂、螞蟻爬行滿地，華山基金會今天媒合富邦人壽志工協助清理，希望做為辛奶奶的生日禮物。

華山基金會在全台成立389個愛心天使站，服務3萬名長輩，而目台北地區服務約1100位，其中在大安區則有近100位長者接受服務。

華山基金會大安區愛心天使站站長李文仁表示，辛奶奶原本在台北市萬華區居住，去年搬來大安區住，因而由他接手照顧，但辛奶奶雖然行動不便，但會乘著電動輪椅至公園晒太陽、就醫等，也會撿拾「自認為有用」的東西，如廢棄的運動器材等，堆滿整屋子，甚至連冰箱中也是腐敗的水果、南北貨等。

李文仁說，自從辛奶奶來到大安區後，曾經媒合志工協助打掃家中，但只要清理完畢，過沒幾天又會恢復成原本的髒亂，所幸今天有富邦人壽富開通訊處志工協助，再度協助清理，還辛奶奶一個乾淨的環境。

華山基金會邀請民眾申出援手，加入愛老人行列，捐款可洽(02)2834-8468。

(中時 )