華梵大學攝影與VR設計學系劉躍教授指導學生上課情形。（華梵大學提供）

參加營隊的基隆市國中小學童對於課程內容都感到新鮮有趣。（華梵大學提供）

成立滿一年也是全國唯一的華梵大學攝影與VR設計學系，今年暑假受基隆市政府之邀，至基隆市政府主辦的109年度「2020攝手做～影片製作樂學夏令營」擔任營隊教學講師，指導國小高年級至國中三年級的學生撰寫腳本、拍攝影片。更特別的是，教學團隊中有4位是才剛考上攝影與VR設計學系的大一新生，他們擔任「小老師」，協助主講老師指導學童完成影片製作，實力備受肯定。

「2020攝手做～影片製作樂學夏令營」是基隆市第一個融合特殊生與普通生的營隊活動，課程設計以「一支手機」為起點，最終產出YOUTUBE頻道上能與普羅大眾溝通心智的3分鐘短片，自8月17至21日在基隆市安樂高中舉行，5天的課程與活動皆由華梵大學攝影與VR設計學系劉躍教授設計與指導，並帶領1名研究生與4名大一新生進行現場教學。

安樂高中表示，32名來自基隆各區的國中小學員，利用隨身手機，融入自己的想法與感情，試著用每一張照片或一段影片說故事。5天的課程包含劇本發想、分鏡繪製，還有團體戶外拍攝、影片剪輯與影片競賽等內容。

劉躍發現，此次營隊不僅學員們學得充實、玩得開心，同時也讓華梵大學攝影與VR設計學系的學生走出校園、服務社會，來到基隆享受一個不一樣的暑假，尤其是4名才剛錄取攝影與VR設計學系的「準新鮮人」，還未正式入學上課就一股腦熱情投入系上活動，擔任營隊助教，在教學相長的過程中增進自己的實力，可見華梵攝影與VR設計學系的教學訓練與口碑，對高中生確實有吸引力。

值得一提的是，此次安樂高中預設普特分流報名系統，成功招收一半普生、一半特生，更在全程營隊分組時，將普特融合，在每個小隊中，鼓勵普生主動與弱勢學生合作，深耕彼此創意，藉由完成影片，在每個階段都看見無障礙與融合的真義。

儘管營隊時間長達5天，但充實的拍攝及剪輯活動，讓所有參與學生每天都捨不得回家！今日下午將舉行結業式，共計完成5支影片，並會由全體師生共同票選，除了專業項目的評判，更加計了活動期間各組團康活動表現，讓學員們了解合作的意義，藉由5天的學習，為自己奠基未來影音串流基礎。

(中時 )