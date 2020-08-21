中科21日以「中科17充滿奇蹟」歡慶17周年％。（盧金足攝）

中科管理局長許茂新指出，中科2019年營業額創下7972億元歷史新高之後，今年1-4月營業額達2901億元，較去年同期逕升15.5％。（盧金足攝）

中科管理局長許茂新（左起）、立委何欣純、竹科管理局長王永壯齊祝中科「生日快樂！」（盧金足攝）

中科邀請17位貴賓以震撼力的擊鼓聲，進行「中科17、擊響未來」共同擊響中科創造產業永續創新的願景％。（盧金足攝）

中科21日以「中科17充滿奇蹟」歡慶17周年，今年營業額可望破8500百億！中科管理局長許茂新表示，中科108年營業額創下7972億元歷史新高之後，今年1-4月營業額達2901億元，較去年同期逕升15.5％，展望今年園區營運，半導體產業在AI人工智慧、5G、居家遠距應用等終端多元應用發展下，及先進科技製程產能強勁開出，今年年營業額持續展現爆發力，預估再攀高峰。

中科邀請17位貴賓以震撼力的擊鼓聲，進行「中科17、擊響未來」共同擊響中科創造產業永續創新的願景，象徵中科集結產官學研跨界能量，推動跨域合作，期許以17年來的開發成果為基石，引領科技新創，再創大肚山傳奇。

許茂新指出，中科2019年營業額創下7972億元歷史新高之後，今年1-4月營業額達2901億元，較去年同期逕升15.5％，截至7月底，園區創造5萬1686個就業機會，營運就業成長雙引擎，同創歷史新高。

許茂新感謝所有廠商為園區所做的努力，地方政府及在地鄉親對園區開發的支持，更鼓勵廠商投入創新研發挹注園區成長動能，引進多元類型的新創事業，帶領園區轉型成為智慧綠能與數位經濟型態的科學園區。

許茂新強調，今年預計招商廿家廠商，投資額300億，上半年已招商15家，投資額230億，今年預期能達標，二林園區廠商達28家，招商600億。

台灣科學工業園區同業公會副理事長蔡國洲及立委楊瓊櫻、何欣純、黃國書、竹科管理局長王永壯，上百家廠商CEO代表、大學校長等約250名嘉賓到場祝賀。

周年慶以表揚創新研發及環保節能節水績優廠商為主軸，頒發創新產品獎、產業貢獻獎、園區創業(新)育成中心培育優質廠商、高科技產業節能節水績優廠商等獎項。

中科管理局今年特別邀請園區廠商從業員工擔綱壓軸表演，由友達A-Team社團舞蹈表演以及后里薩克斯風愛樂社演奏，展現園區科技與人文、工作與生活結合的樂活，共享中科成長喜悅。

(中時 )