台新金(2887)喜獲佳音，早盤領漲金融股，並將在8月24日舉行線上法說會。台新金是在6年前控告財政部違反「彰銀經營權的契約認定」一案，今早高等法院宣判，確認財政部持有彰銀股票且台新金為彰銀最大股東期間，財政部應支持（包括但不限於不得妨礙）台新金指派之代表人當選彰銀四席普通董事之契約關係存在。其餘駁回。

據了解，該案經過三審法院長達近2年的詳細審理後，2019年5月23日發布新聞稿，廢棄二審判決關於確認兩造間契約關係存在及該訴訟費用部分，發回臺灣高等法院進行更一審審理。

2019年6月19日彰銀董事會改選後，台新金在選後發出4點聲明，坦言彰銀近年經營欠佳，這次選擇支持獨董候選人，盼能加強監督力道，至於多了1席普通董事，確實出乎意料，也感謝股東支持。現在台新金在彰銀沒有法人董事了，但仍是大股東，希望彰銀經營得越來越好。

台新金與財政部關於彰化銀行經營權之爭奪，從103年12月彰化銀行第24屆董事（包含獨立董事）改選後，因財政部不再支持台新金當選多數彰化銀行董事，台新金起訴請求確認雙方契約存在，且追加求償財政部應給付達165億餘元天價後，纏訟至今。

今早高院宣判確認財政部持有彰銀股票且台新金為彰銀最大股東期間，財政部應支持（包括但不限於不得妨礙）台新金指派之代表人當選彰銀四席普通董事之契約關係存在，其餘駁回。

(時報資訊)