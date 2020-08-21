高雄巿議會21日召開程序委員會議，決議自10月5日起舉行第4次定期大會，並延長會期10天，主要議程為審議110年總預算案。由於高雄巿長補選當選人陳其邁8月24日即將上任，這次定期會也將是他的第1個預算會期。

會議結果確認第4次定期大會將自10月5日起展開，預計10月6日開幕、12月23日閉幕，議程計80天，重要議程包括市長施政報告與質詢、各部門業務報告與質詢、市政總質詢及審議110年總預算案等。

由於此次大會將審議明年度地方總預算案，為讓議員有充分時間審議，除定期大會會期70天外，議會另依地制法第34條第2項規定，排定延長會期10天。

會議中民進黨巿議員陳明澤建議將大會開議日期由10月5日延至10月12日，主要是避開國慶連續假日，不過經現場出席議員討論後，仍決定維持10月5日開議，但保留年底前彈性時間，如有必要，可再行召開臨時會。

第13次程序委員會議由議長曾麗燕主持，與會成員包括副議長陸淑美，以及劉德林、吳利成、朱信強、陳善慧、陳明澤等議員。

(中時 )