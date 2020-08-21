近期的教士隊絕對是火力展現的最佳代表，今日對上遊騎兵，荷斯莫(Eric Hosmer)於5局下半轟出一發滿貫炮，這已經是教士連續第4天敲出滿貫全壘打，這已創下大聯盟新紀錄，連教士隊官方推特都把名稱從「聖地牙哥教士(San Diego Padres)」改成「滿貫教士(Slam Diego Padres)」，來慶祝這難見的紀錄。

遊騎兵派出吉布森(Kyle Gibson)先發，5局下半他被敲2安打、1保送，教士隊滿壘機會，這時大家已屏息以待，上場的荷斯莫瞄準變化球出手，一棒敲成右外野方向滿貫炮，不僅是逆轉比數，這還是教士隊連4場敲出滿貫炮，球迷見證歷史。

教士隊寫下大聯盟百年紀錄，而對手遊騎兵則是苦不堪言，因為這4場教士都是對上游騎兵，美國時間17日小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)在滿壘0好3壞時敲出第一支滿貫，當時還引發兩隊爭議，認為小塔提斯破壞了球賽的潛規則，而接下來2天則分別是麥爾斯（Wil Myers）首局滿貫炮，以及昨日馬恰多(Manny Machado)的再見滿貫，今日則一舉刷新大聯盟紀錄。

而有趣的是，教士隊官方推特在荷斯莫敲出滿貫全壘打後，立刻在推特上紀念這歷史一刻，小編用螢幕錄製紀錄更改專頁名稱的過程，現在在推特上要搜索「Slam Diego Padres(滿貫教士)」才能找到教士推特，隨後FOX也跟進，現在他們的推特是「FOX Sports San（Slam）Diego」。

雖然教士隊以滿貫炮超前比數，但遊騎兵仍保持韌性，9局上半還敲出陽春炮將比數追平成7比7，不過今日是屬於教士隊的夜晚，延長10局下半教士隊敲出再見安，以8比7帶走勝利，也橫掃遊騎兵拿下4連勝。

Had to do it to ‘em. pic.twitter.com/r3gobbX0RV — Slam Diego Padres (@Padres) August 21, 2020

(中時 )