保智大隊查扣「梨山貢茶」仿冒盒罐，販售店家為減少損失，試圖取出茶葉，但設計不佳，刮破不少真空包裝袋。（林閔政提供／王文吉台中傳真）

保智大隊於高雄倉儲查扣64罐「梨山貢茶」仿冒品，將溯源追查上游供應商。（林閔政提供／王文吉台中傳真）

「梨山貢茶」仿冒品不只盜用宮殿、祥雲等設計意象，包括包裝、提袋、禮盒全都移花接木燙金和特殊色處理，全套複製宮廷風。（林閔政提供／王文吉台中傳真）

「梨山貢茶」仿冒品不只盜用宮殿、祥雲等設計意象，包括包裝、提袋、禮盒全都移花接木燙金和特殊色處理，全套複製宮廷風。（林閔政提供／王文吉台中傳真）

梨山賓館取樣仿冒瓶罐內的茶葉，將送驗查明是否來自梨山。（林閔政提供／王文吉台中傳真）

梨山茶聞名遐邇，梨山賓館2012年推出宮廷風意象的「梨山貢茶」品牌，每罐售價1千元，但網路出現7折山寨茶。保智大隊歷經近1年追查，20日南下高雄查扣仿冒茶，梨山賓館表示，因為仿冒精美，下游業者無從辨別真假，將請警方溯源追查供應商，並求償百萬損失。

保智大隊掌握情資，21日南下高雄倉儲查扣64罐「梨山貢茶」仿冒品，不只宮殿、祥雲等設計意象的茶葉罐遭盜用，包括包裝、提袋、禮盒全都移花接木燙金和特殊色處理，全套複製宮廷風，只是加上自已的LOGO「馥頂春」。

保智大隊查扣仿冒盒罐，販售店家為減少損失，試圖取出茶葉，但設計不佳，刮破不少真空包裝袋，且包裝袋上也未標示來源與產地，只用公版的茶葉袋，來源可能也有問題。

遭侵權的梨山賓館副總經理林閔政指出，鐵製盒罐光是成本就比一般包裝盒貴上3成，一般廠商接單數量都要求1萬6000罐以上。這些茶葉到底怎麼銷售？怎麼推廣？梨山賓館會持續要求保智大隊追查。

林閔政也說，梨山賓館的建築意象有許多茶農會使用在包裝設計盒上，但完全複製貼上是第一次見到，因為已傷害到梨山賓館的商標著作權，造成消費者混淆會依法提出告訴。

林閔政表示，梨山賓館的商標著作權被侵害，已取樣茶葉送驗查明來源，如果連茶葉也非來自梨山，有損害梨山茶聲譽，梨山賓館將依法以最高的1500倍金額求償，所得金額將投入梨山協助當地茶農行銷梨山茶。

梨山賓館與海拔2000公尺以上的茶園契作，2012年推出自有品牌「梨山貢茶」，號稱專供皇家品茗，茶罐外包裝設計結合林山賓館的的宮殿、祥雲等意象，每罐2兩裝，售價1千元，換算每台斤8000元，屬於高檔茶。

(中時 )