歡歡（本名：于佳卉）6年前在台中住所驚傳身亡，享年43歲，讓家人與粉絲無限遺憾，男星李國超最近受訪，談到歡歡走絕路原因，他難過透露，就他所知可能有些憂鬱症，以及婚姻狀態打擊才導致。李國超說，歡歡人前總表現得很開朗，至今他對好友走絕路仍百思不得其解。
歡歡早年以憂歡派對成員出道，後來轉當演員，她有過兩段婚姻，2002年結束與張孝正10年婚姻，育有一女一子，2004年梅開二度嫁給江國賓，生下一女，2009年離婚。歡歡生前住所在台中，為樓中樓，屋況佳，她過世後2015年被房仲以每坪17萬價格買下，一年後以每坪19萬賣出，賺了100多萬，房仲透露，賣房前曾告知當地曾發生意外，但買家自稱是基督徒，無特殊禁忌，見價格不錯就決定出手。
而據《三立新聞網》報導，李國超過去拍馮凱的戲，和身為周遊乾女兒的歡歡有革命情感，他雖不方便對歡歡辭世主因說太多，但覺得應該與憂鬱症和婚姻狀況有關，他從歡歡是小女孩就認識對方，現在還是難以釋懷，坦言：「她走上這條路，我還是很難想像」。
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