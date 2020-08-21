屏東科技大學一名朱姓研究所畢業生，本月13日獨自前往海拔2650公尺的高雄市桃源區溪南山採集昆蟲標本，卻不知原因失聯，高雄市消防局動員配合直升機陸空搜尋，失蹤已進入第8天，迄今仍一無所獲。

剛畢業的朱姓研究生，13日獨自前往南山採集昆蟲標本，卻因不明原因失聯，如今已進入第8天，高市消防局第六大隊接獲報案後，每天出動2組人馬上山搜尋，每組4至5人，於本月16、17日也申請出動直升機，但近幾日山區天候不佳，又常下起午後雷陣雨。於今日又再度結合國軍人力，再次投入4組共29人入山找人，希望能儘快找出朱姓研究生。

據《ETtoday》報導，今搜救路段以特山中心到貨櫃屋，以及石山秀湖兩大區域為主，由４組人採地毯式搜索，由於前兩天採用是大範圍搜索，但仍未尋獲朱姓研究生，消防局考量到他上山的目的是採集標本，可能不會走一般的登山路線，因此沿著機車最後停放處以「沒路找路」的方式，至於懸崖落差，也利用架繩索進行搜尋，避免他可能因意外跌落沒被注意。

警消表示，搜救地點位於海拔2500公尺的山區，附近都是原生林，所以就算是人與人之間距離只有短短2至3公尺，但只要一蹲下或是坐下，就有可能被遮蔽，完全看不見，因此採用地毯式搜索。然而山區天氣不穩定，中午過後時常下雨甚至是起霧，進而影響搜救進度，今日搜救隊員清晨6點就集合，於8點就上山。

家屬相當擔心朱男安危，因為他上山時僅著輕裝備，也未帶食物，失聯8天，手機也可能已經沒電，家屬盼有山友提供最後見到朱男的情報，以利警消搜尋。

許多登山社團，網友、山友也紛紛幫忙發文表示，朱男8月13日到高雄石山林道溪南山周遭活動，採集昆蟲樣本，原定當晚與同學在特生中心集合下山，一直到晚間8點多，眾人還是不見朱男身影，等了一晚仍無音訊，隔天一早立刻請警消搜尋。

(中時新聞網)