台股揮別20日大跌陰影，今（21）日在台積電及聯發科帶動下，呈現強勢反彈行情，指數開高走高，午盤前站上12,600點，向月線靠攏。凱基投顧預期下周指數在12,150～12,750點區間震盪，下周看好五大題材類股，包含：散熱股、車用線束股、電競股、板卡股、太陽能股等。

凱基投顧彙整資訊分析指出，近期四項國內外利多因素：

1. 上市櫃公司第2季合計獲利達5,412.7億元，創歷史同期次高，季增53.9％、年增12％；市場預期第3季上市櫃公司獲利有望挑戰歷史新高。

2. DIGITIMES指出，台灣晶圓代工業8吋及12吋產能利用率維持高檔，上修2020年台灣晶圓代工業合計營收，預估將挑戰500億美元，年增23.3％。

3. 全美住宅建築商協會（NAHB），美國8月房屋市場指數由72上升至78，並高於市場預估的73。

4. 美國7月新屋開工月增22.6％至149.6萬戶，優於市場預期的124萬戶；營建許可月增18.8％至149.5萬戶，優於市場預期的132萬戶。

(工商 )