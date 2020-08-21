智冠（5478）日前在法說會上坦承，中華網龍（3083）推出的新遊戲《黃易群俠傳M》失利，且接下來的遊戲研發計畫將暫停。市場解讀，接下來公司恐將面臨遊戲空窗期，對營運不利，股價苦吞兩根跌停。網龍發聲明澄清，接下來除了深入檢討產品以外，也將與國際大廠配合強化技術合作，故目前遊戲推出時程可能會有所變動，但預期明年仍可保持至少一款大型手遊上市之計畫。

中華網龍近年來，主打將經典端遊轉作為手遊的策略，2018年推出《吞食天地M》之後取得亮眼成績，帶動網龍一度轉虧為盈。原先預期《黃易群俠傳M》也將複製此一模式並成為全年營運強心針，不料新作出師不利，營運表現遠遠不如公司內部原先預期。

網龍表示，《黃易群俠傳M》手遊產品雖有達到忠實還原，但仍有不足之處，以致上市後無法達到預期成績，因此，現階段首要任務除了已持續深入檢討產品問題，儘快找出核心缺失，並在接下來的產品開發中進行大幅修正，也會與國際大廠配合強化技術合作，故目前遊戲推出時程可能會有所變動，但預期明年仍可保持至少一款大型手遊上市之計畫。

中華網龍總經理呂學森表示，對於中華網龍來說，每一次的遊戲上市，都是一次學習和累積。他坦承，「因為有過去的成功經驗，也容易在主觀的選擇上影響研發方向，因此陷入複製經驗的迷思」，所以從這次的經驗中，接下來將會以更嚴謹的方式與態度，進行內部組織調整改革，初步將重新調整研發團隊與資源，以整合遊戲研發中心形式重新出發，幫助公司應對充滿挑戰的時期。

此外，也將運用數據分析及共議制度來設計遊戲製作流程，以全面客觀的開發角度更貼近玩家及市場需求，希望藉此改變為中華網龍的未來發展墊下基

而除了自製研發上的調整，網龍表示，也將積極推動IP合作開發計畫，將旗下《天子傳奇》、《尋秦記》、《大唐雙龍傳》、《吞食天地》、《武林群俠傳》及《中華英雄》等知名IP對外開發應用，以更靈活的合作方式同步拓展產品線並強化IP價值，創造更多成功機會。

(工商 )