2014年彰化銀行股東會，財政部未依約定支持台新金控的人選，導致台新金控僅當選2席並普通董事，未取得經營權，台灣高等法院更一審認為財政部須履行約定，但因普董4席就取得經營權，法官判令財政部應支持台新金控指派的代表人當選4席彰銀普通董事席次。

法官以5大理由判決台新金控勝訴，首先是當年財政部以新聞稿與函文對潛在投資人為要約，台新金控以365億6800萬元標得特別股，契約就成立，財政部抗辯那是公法政策的宣示，並不可採。

其次兩造締結契約，在達成限時限量完成金融機構整併政策與改善彰銀財務結構，後來因台新金控取得經營權，使彰銀財務結構大幅改善，創造彰銀、股東及員工三贏之局面，財政部依契約負有支持台新金控取得彰銀經營權的義務。

財政部在2014年當選普董4席，已取得彰銀經營權，所以當選4席普董即足以取得彰銀經營權，則台新金控請求確認普董席次超過4席部分，為無理由，應予駁回。

(中時 )