話講一半倒地 金山乾華派出所長值勤昏迷 搶救不治 12:332020/08/21 中時新聞網 張達智 、 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金山分局乾華派出所長吳家銘(左一)值勤昏倒，目前仍與死神拔河中。（翻攝粉絲專業金山警好讚／張睿廷新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金山分局乾華派出所長值勤昏倒，與死神拔河中。（網路翻攝／張睿廷新北傳真） 今（21）日上午11時許，新北市金山分局乾華派出所長49歲吳家銘，在派出所值勤時，突然昏厥，當時在場的同事發現後，立刻將他送往台大醫院金山分院急救，搶救2小時後宣告不治。 據了解，吳家銘為警專第八期畢業，從警29年，在1996年調任金山分局，表現認真且優異，上月才從大鵬所副所長調任乾華派出所長。 金山分局表示，乾華派出所是值宿所，共有5名員警輪流值班，晚間10時會拉下鐵門，隔日上午6時才會打開鐵門，吳家銘一日僅須輪班2小時，是否有過勞問題仍待釐清。 金山區公所小編疑過勞猝死 監委申請自動調查 (中時新聞網) #所長 #金山 #同事 #昏倒 也許您會感興趣 推薦閱讀 葉彥伯遭政風調查 邱淑媞批陳時中：把乾乾淨淨的局長推入髒水 00:152020/08/20 政治 蘆竹社宅將完工議員反對成航空城中繼宅 20:192020/08/20 寶島 台達電子文教基金會舉辦 工業節能經驗分享會 29日登場 04:102020/08/19 產業特刊 千金嫁豪門驚見夫家亂倫情事 離婚踢爆真相竟遭囚禁3個月 13:092020/08/19 娛樂 為何要政風處撤查？陳時中曝病患一句話是關鍵主因 10:032020/08/20 政治 華為概念股殺盤！台股崩逾400點 官股砸56億搶救這10檔 21:162020/08/20 財經 華為禁令發酵 盤中狂瀉6百多點 04:102020/08/21 財經焦點 受惠華為遭美限制？ 小米三天飆漲近兩成 04:102020/08/20 全球財經 監理站下鄉考照 新北金山10位大學新鮮人順利過關 13:002020/08/20 生活 台中米其林搶先報 四餐廳可望摘星 04:102020/08/20 財經要聞 社會熱門新聞 話講一半倒地 金山乾華派出所長值勤昏迷 搶救不治 - 社會 素食女超市採購驚見肥大香菇頭 女網友讚賞：香腸令人好興奮 - 社會 關起來當性奴 美女主管泣訴遭男教授騙財騙色 科大與教授回應了 - 社會 瘋砍母親37刀頭顱扔下12樓 桃園男二審大逆轉無罪 - 社會 6人集資買刮刮樂爽中300萬 夫妻私吞下場曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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