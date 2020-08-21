金山分局乾華派出所長值勤昏倒，與死神拔河中。（網路翻攝／張睿廷新北傳真）

今（21）日上午11時許，新北市金山分局乾華派出所長49歲吳家銘，在派出所值勤時，突然昏厥，當時在場的同事發現後，立刻將他送往台大醫院金山分院急救，搶救2小時後宣告不治。

據了解，吳家銘為警專第八期畢業，從警29年，在1996年調任金山分局，表現認真且優異，上月才從大鵬所副所長調任乾華派出所長。

金山分局表示，乾華派出所是值宿所，共有5名員警輪流值班，晚間10時會拉下鐵門，隔日上午6時才會打開鐵門，吳家銘一日僅須輪班2小時，是否有過勞問題仍待釐清。

(中時新聞網)