彰化縣衛生局長葉彥伯記者會上哽咽難忘中央地方一條心做好防疫，強調在在是中央地方一條心，一起來努力，彰化加油，台灣加油。記者會才結束，彰化縣黨部卻發出了一封公開要求，要求衛生處長葉彥伯停職接受調查、停職接受調查、停職接受調查；唯有如此才能釐清事實真相，讓黨員都傻眼，「這不是我們的意見」。

彰化縣民幾乎都不捨葉彥伯做了這麼多努力，從總統、行政院發臉書之後，民進黨彰化縣黨部也在公開群族貼了一封信，公開要求衛生局長葉彥伯停職接受調查。

綠營立委陳素月表示，尊重每個人發言的權利，但是應該尊重專業，現在中央疫情指揮中心都已經在調查了。

議員賴清美表示，黨部發出這封信，大家都不知道，這只能代表個人的聲音，憑什麼以黨的名義來發？深陷桃色風暴的恐怕才應該停職接受調查吧。衛生局長葉彥伯守護著彰化防疫，怎麼可以沒有頭來帶領，也許開車、走路去篩檢會有點瑕疵，但要啟動調查貪腐的政風來調查，是太過了。現在最重要是中央地方一條心，讓專業歸專業，個人不該以黨部名義來發聲。

縣長王惠美表示，很不捨，葉彥伯是非常好的專業幕僚，她力挺葉局長的專業，「我想中央地方一條心，我們一起來努力，彰化加油，台灣加油」。

(中時 )