歌手伍佰最近和台灣第一名模林志玲跨領域合作外送廣告引發話題，今(21日)驚傳他溜冰出意外，腳部骨折、韌帶斷裂，醫師評估恢復期至少需要3個月，公司也宣布原訂下周舉行的經典Live house系列得全數延期，讓伍佰好好休養。

伍佰今年本計畫慶祝出道30周年，「今夜伍佰」live house系列推出第9彈，先前正式售票，才5分鐘北、中、南3場就宣告秒殺，引來不少死忠粉絲飲恨，最近馬來西亞歌手黃明志也推出新歌〈五百〉，就是為了向心目中永遠的偶像伍佰致敬。

據《ETtoday星光雲》報導，伍佰前天去滑冰時不慎遇到人群推擠意外，左腳腳踝骨折、韌帶斷裂，送醫開刀後打了鋼板、石膏固定，未來必須休息3個月，公司也因此宣告演唱會延期，已購票民眾到時仍可憑買好的票券入場，若需退票請到購票平台辦理。

而對此，伍佰自己也覺得對粉絲很抱歉，雖充滿沮喪但也強調會乖乖聽從醫生指示養傷，期待早日再度和樂迷相見，還打趣說休息時間可以天天點外送平台吃不同美食，做好做滿代言人職責。

(中時新聞網)