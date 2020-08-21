顏曉筠日前加入民視八點檔《多情城市》，飾演高欣欣的女兒、王瞳的妹妹「許佑真」，睽違2年再演出八點檔，這回造型突破以往中性的形象，挑戰可愛又活潑的妝扮，她笑說超怕一不小心妝太艷，就從「妹妹變成姐姐」。除了外型改變，有別過往總演出正義姐，這回挑戰愛慕虛榮又拜金的角色，直呼壓力爆棚還失眠。

顏曉筠透露，因為對戲都是前輩，深怕自己拖累大家進度，但過去在舞蹈競技節目《舞力全開》中，顏曉筠和王瞳培養出好感情，這回戲裡演王瞳妹妹，自然展現姐妹情，更讚王瞳眼神會說話，讓顏曉筠不自覺「對，我就是你妹妹」，也透露王瞳私下也會傳訊息鼓勵她，讓她直呼王瞳真的像姐姐一樣，非常溫暖又會鼓勵人。

平常嫌少用台語的顏曉筠，為了詮釋好角色，開拍前開始拿過去的劇本用台語發音練習，還有看民視台語新聞，她說每天練習真的有用，只是她自己會有些獨特口音，拍攝時也鬧出不少笑話，更有前輩對著她說「你好樣的，把我們的口音跟著帶走了」。

顏曉筠跟張哲豪在劇中有不少對手戲。（民視提供）

顏曉筠挑戰演出八點檔《多情城市》飾演王瞳妹妹。（民視提供）

顏曉筠在民視八點檔《多情城市》演出王瞳妹妹，感謝王瞳私下仍給她加油打氣。（民視提供）

顏曉筠加入民視八點檔《多情城市》。（民視提供）

顏曉筠睽違兩年再度演出八點檔，為戲勤練台語。（民視提供）

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