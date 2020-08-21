嘉義殺鐵警案、弒母剁頭案獲判無罪引起輿論譁然，藍委李貴敏質問，吸毒殺母無罪？甚至免監護，不需交保？這公道嗎？精神障礙真的已經成了免死金牌嗎？真的無法理解，這個判決對社會、對人倫的影響有多大？有誰還相信司法？藍委陳玉珍呼籲盡速修訂刑法等法令，把社會安全網捕好。

桃園梁姓男子因吸毒後後弒母，還剁下母親頭顱丟下樓，震驚社會，法官一審判梁男無期徒刑，案經上訴，二審高等法院昨認定他行凶時因欠缺辨識行為能力，依刑法19條改判無罪。

藍委李貴敏質疑，法官能確定，37刀殺了媽媽，把頭顱砍掉的梁男，行凶過程中，真的毫無意識，「沒有一絲清醒」嗎？更別提《刑法》第19條第2項，「致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低者」，得減輕其刑的空間，甚至第3項「因故意或過失自行招致者，不適用之」。法官量刑時，真的不覺得有第2與第3項適用空間嗎？

李貴敏表示，雖然法務部長蔡清祥重申，別誤認因吸毒或喝醉失去辨識而沒刑責。但最近一件件判決不正是在教育社會，思覺失調是可以作為辯護無罪的有效藉口？

李貴敏指出，今年4月，為平息大眾對判決鐵路警察刺死案兇嫌無罪的眾怒，對於我等提出刪除「刑法」限制監護處分於5年內之規定，以避免精神障礙者滿街跑對民眾造成的安全疑慮，民進黨政府總算表示願意考慮修正相關刑法及刑事訴訟法的規定，以減少社會安全網漏接的疑慮。

李貴敏批評，但幾個月過去了，民進黨用國會多數粗暴地通過了充滿爭議的監察院長人事案、國民法官法，但真正民怨之所繫的這些修法仍然未予優先處理，社會安全網漏洞依舊。

李貴敏質問，如此縱容、輕忽，又豈是台灣需要的「司法改革」，人民要的公道在那裡？被害人的權益又在哪裡？

藍委陳玉珍說，4年前小燈泡事件，蔡英文說要把社會安全網捕好，很遺憾地四年過去了，嘉義殺鐵警案、弒母剁頭案竟都獲判無罪，呼籲政府盡速修訂刑法等法令。

(中時 )