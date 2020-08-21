亞系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告指出，反映華為事件後，將影響聯發科對華為的5G出貨，將聯發科目標價由860元調降到700元、評等維持買進。

亞系外資指出，美國加大制裁力道，範圍擴及由外國公司藉由美國軟體或技術而開發或生產的晶片，由於聯發科在OPPO、vivo、小米的市占率無法完全補上，故將導致2021年每股收益受到影響，調降聯發科2020、2021年EPS 17%、25%，分別為22.15元、30.43元，目標價由860元調降到700元、評等維持買進。

亞系外資指出，預估華為2020年、2021年5G智慧手機的出貨量將損失6100萬支、1.09億，但並不意味著OPPO、Vivo以及小米等會獲得該份額，預計該華為事件對大陸智慧型手機市場的影響會落在2021年較為顯著，將大陸2021年全年5G智慧機出貨量由1.58億支調降到1.47億支。

(時報資訊)