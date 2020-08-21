捷迅(2643)2元現金股息今天除息，昨天歷經台股重挫、壓低除息，今天填息之路表現強勁，盤中漲幅達到4.1％，僅差一檔就完成填息，填息率達到97.5％。

上半年新冠疫情升溫，廠商斷料事件頻傳，在關鍵原料海轉空比率提升下，空運價格上漲20～50％，捷迅以空運為主，業績一路攀高。

上半年營收17.89億元，年增33％，營業毛利1.99億元，毛利率11.1％，稅後淨利0.9億元，年增163.7％，每股盈餘3元。其中，第2季稅後淨利0.57億元，年增190.5％，創上櫃以來單季新高，每股盈餘1.9元。

公司7月營收為2.91億元，年減2.63％，前7月營收20.8億元，年增26.55％，以往7～8月是傳統淡季，但8月中旬台灣飛美國線空運運價續漲，第3季可望淡季不淡。第4季進入電商旺季需求，電商加持下，營運有望維持在高檔。

(時報資訊)