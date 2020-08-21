久裕國際投資股份有限公司公告，將以每股新臺幣19元公開收購裕國(8905)9%股權，新任董事長楊育偉強調，公司是老總裁楊得根與專業團隊胼手胝足辛苦建立起來的公司，若有外界勢力企圖奪取經營權，站在承先啟後、維繫集團長遠發展立場，團隊勢必全面反擊。

針對久裕國際公開發表聲明提及，裕國濃厚的家族企業色彩，並特別邀請前董事長楊連發的資產管理公司參加作為股東，以進行公開收購等說法。楊育偉表示，楊得根總裁創立裕國集團後，將公司一舉推上全台冷凍冷藏業界霸主地位，新團隊接手後，積極處理前董座楊連發所遺留下來的陋習，讓集團營運重回正軌、表現有目共睹，不應以家族企業色彩抹煞過去裕國公司經營實績。

裕國109年上半年營收9.55億元，營業毛利9142萬1000元，毛利率9.57%，營益率3.55%，稅前盈餘3456.6萬元，本期淨利2861.3萬元，合併稅後盈餘2861.4萬元，EPS 0.25元。

裕國在8月20日接獲久裕國際副知，將以每股新臺幣19元整現金為對價，預計收購9%股權，若收購達5%，則收購數量條件即告成就。裕國公司表示，將依法於15日內召開審議委員會，審查公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性之查證情形，並視情況委託專家表示意見；此外，亦將召開董事會依審議委員會審查結果對股東提供建議。

(時報資訊)