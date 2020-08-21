印度央行在周四公布其會議紀錄，顯示通貨膨脹的增加，讓央行貨幣政策委員會(MPC)的任務變得更複雜，限制了該委員會支援經濟成長的能力，而在此時，有更多要求政府祭出財政行動措施。

八月六日央行的MPC一致決定保持利率的穩定，只要有需要維護成長，即保持目前的寬鬆位置。儘管紀錄的語氣和緩，但紀錄也顯示央行在目前的環境幾乎看不到降息的空間。

近幾個月通膨意外地上升，已經破壞了MPC的行動方針，其欲採取措施，減輕新冠對經濟的衝擊。

央行MPC的任務是在中期將通膨保持在4%，並且全時期保持在2%~6%之間，如果連三季違反該目標，政府將要求MPC出面解釋。而在過去兩季，印度通膨一直高過該區間。

會議紀錄指出，即使有空間堅持承諾提振經濟成長動能，以減輕新冠影響，貨幣政策仍被迫保持停滯不變。

另一方面，如果通膨再一季出現高於容忍上限，那央行將被迫根據授權採取補救措施，以遏止通膨進一步擴大。

(時報資訊)