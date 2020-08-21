50年勤謹不懈 新光三越董事長吳東興20日辭世 12:532020/08/21 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新光三越董事長吳東興攝影是最大的興趣，昨安詳辭世，享壽81歲。(新光三越提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新光三越百貨今上午緊急公告重大訊息，董事長吳東興於昨20日安詳辭世，享受81歲。 吳東興是新光集團創辦人吳火獅之兄、吳金龍的長子；新光三越表示，他對於事業專注，50年如一日的勤謹不懈；對於生活充滿熱情，支持文化藝術也創作不墜。突然傳出辭世消息，新光三越形容，「萬般不捨，無限追思」。 吳東興喜歡攝影，野柳、海景、山景等攝影作品等，都成了他的展出作品；新光三越表示，無論處於順境或逆境，吳東興都能從容以對、安穩前行，50年來如同基石般的安定新光三越，如今離開是萬般不捨。 (中時 ) #新光 #三越 #新光三越 #吳東興 #辭世 也許您會感興趣 推薦閱讀 新光三越董事長吳東興昨日辭世 16:572020/08/21 生活 新光銀 榮獲卓越雜誌雙獎肯定 04:102020/08/21 產業特刊 新光三越董座吳東興過世 享壽81歲 11:562020/08/21 財經 9旬嬤開畫展 義賣所得捐公益 04:102020/08/21 地方新聞 久裕公開收購 裕國早盤亮燈漲停 09:342020/08/21 財經 許勝雄 暫代海基會董事長 04:102020/08/21 全球財經 人選未定 許勝雄代海基會董座 04:102020/08/21 政治要聞 錢進避險 台灣50反一規模914億元 新高 04:102020/08/21 財經要聞 散戶恐慌殺 台股加速趕底 04:102020/08/21 財經要聞 吳克群化身老師教阿緯2歲女唱歌「完全失控」 02:052020/08/21 娛樂 財經熱門新聞 康友坑殺散戶 藍委「股神」爆上億踩雷恐遭斷頭 - 即時 兩大天王驚洩敗象？專家警告散戶逃命時機 - 財經 慘！散戶借錢買聯發科變山頂冤魂 專家4字救人 - 財經 遭美企斷貨！陸晶片業難撐起一片天 華為救星狂啖大單 - 財經 華為跌倒小米吃飽 搶奪35％海外市占 美半導體大廠樂翻 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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