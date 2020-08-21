新光三越百貨今上午緊急公告重大訊息，董事長吳東興於昨20日安詳辭世，享受81歲。

吳東興是新光集團創辦人吳火獅之兄、吳金龍的長子；新光三越表示，他對於事業專注，50年如一日的勤謹不懈；對於生活充滿熱情，支持文化藝術也創作不墜。突然傳出辭世消息，新光三越形容，「萬般不捨，無限追思」。

吳東興喜歡攝影，野柳、海景、山景等攝影作品等，都成了他的展出作品；新光三越表示，無論處於順境或逆境，吳東興都能從容以對、安穩前行，50年來如同基石般的安定新光三越，如今離開是萬般不捨。

(中時 )