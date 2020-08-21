彰化衛生局篩檢出無症狀感染者，遭中央流行疫情指揮官陳時中下令政風調查。國民黨革實院長羅智強嗆說，彰化衛生局長葉彥伯找出無症狀確診者，就是找出「風險」，這應該要被感謝，怎麼會是被追殺？陳時中，民進黨，你們自我矛盾完了沒？

羅智強說，陳時中追殺葉彥伯，主要的理由是：「居家隔離十四天後，就算是確診者也無傳染力」，因此陳時中認為彰化縣採檢無症狀者，完全是多此一舉，是浪費資源，要查！

他說，但詭異的是，既然台灣沒有本土病例，國外來台的人也都要先隔離14 天，然後就沒有傳染力了，那台灣人民應該很安全，不可能被傳染才對。請問陳時中，還要民眾戴口罩做啥？

羅智強指出，戴口罩唯一的目的，就是避免被「無症狀確診者」感染，這也就表示無症狀確診者是有感染力的。就好像陳時中說「零本土不代表零風險」，風險來自那裡？不就是潛伏的無症狀確診個案嗎？葉彥伯找出無症狀確診者，就是找出「風險」，這應該要被感謝，怎麼會是被追殺？陳時中，民進黨，你們自我矛盾完了沒？

(中時 )