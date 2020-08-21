台灣祭祀魁星已有百餘年歷史，其中，以赤崁樓文昌閣所祀魁星最具代表性。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

魁星爺誕辰祭品及香燭特別與在地老店合作，希望把老店代代傳承、獨占市場鰲頭精神，延續到赤崁魁星祭典。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市文化局推廣國定古蹟赤崁樓文昌閣的魁星文化。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

農曆七夕不只談情說愛，同時也是五文昌之一「魁星爺」誕辰，台南市文化局為推廣國定古蹟赤崁樓文昌閣魁星文化，8月22日至9月6日盛大舉辦「赤崁祭魁星」活動，將依循古禮祭典，也規畫魁星歷史文化及相關文物展示，七夕當天祭典120名陪祀學子名額，8月初一開放報名，1天就額滿，反應熱烈。

魁星是五文昌之一，台灣祭祀魁星已有百餘年歷史，其中，以赤崁樓文昌閣所祀魁星最具代表性，結合魁星祭典與歷史文化的「赤崁祭魁星」充滿在地特色，2018年首次舉辦後，隨即成為台南七夕深具特色的祭典之一，今年更擴大規模。

文化局指出，今年活動內容除魁星典故文化與相關文物展、大型紙紮工藝「魁星爺」像、銀河星宿圖及中央研究院授權大型古代科考皇榜輸出圖等展示，更網羅多間府城著名百年老店珍藏特色文物，另備有紀念章、祈福榜、大型四書五經等互動設施及手持拍照工具，並販售古蹟區限定赤崁魁星餅及功名筆、平安米、祈福牌、逢考必中紀念扇及各式各樣周邊商品。

為祈求考運昌隆、金榜題名，魁星爺誕辰祭品均有特殊寓意，今年除準備與祈求功名相關的「毛筆」及「功名燈」，也以「包子、糕點、粽子」祭拜魁星爺，象徵「包高中」寓意。

值得一提的是，祭品及香燭特別與在地老店合作，採用「吳萬春香鋪」傳統線香、「舊來發餅舖」麵線塔及壽桃塔、「萬川號餅舖」包子、「大川糕餅行」鹹糕及綠豆糕、「再發號」粽子、「王子油飯」紅蛋、「永正誠米廠」平安米，希望把老店代代傳承、獨占市場鰲頭精神，延續到赤崁魁星祭典，讓文昌閣香火綿延不斷。

文化局長葉澤山表示，赤崁樓文昌閣供奉魁星，每年吸引大量祈求考運昌隆的各地考生爭相參拜，並設有祈福榜及魁星筆供民眾擲筊祈取，終年香火鼎盛，今年活動期間，現場也準備神祕道具提供考生拍照、幫考生打氣。

(中時 )