彰化縣衛生局採檢美國返台無症狀少年發現確診武漢肺炎，指揮中心卻大動作找政風單位介入調查，一番美意為何釀成爭議，令外界霧裡看花，整起事件來龍去脈及正反論點一次看懂。

一名美國返台的少年（案485）在居家檢疫期間確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），他無症狀卻被彰化縣衛生局採檢送驗，違背目前「有症狀才採檢」政策，中央流行疫情指揮中心要求政風單位介入調查，如此大動作調查引發正反議論。

說起政風單位，難免讓外界產生和貪汙、利益迴避、公務機密等較負面的聯想，彰化縣衛生局揪出隱藏的確診個案明明是好事一樁，不免讓外界好奇指揮中心這麼做的背後原因。

消息一出，各界譁然，不僅彰化縣縣長王惠美替衛生局人員抱屈，醫界、公衛界也有專家替彰化縣衛生局鳴不平。

中華民國醫師公會全國聯合會前秘書長蔡明忠今天發出「給部長的一封信」，不解彰化縣衛生局犯了什麼滔天大罪、涉及了什麼貪瀆不法，竟要掌理廉政、貪瀆的政風單位介入調查。

台大公衛學院教授詹長權則指出，根據世界衛生組織（WHO）說法，年輕且無症狀的感染者是全球大流行主因之一，彰化縣衛生局積極檢測、避免疫情擴散，不解指揮中心為何要以政風調查。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在疫情記者會中首度回應此事，他強調，政風是各政府單位中對於廉政、調查、宣導、輔導的單位，是具有法律背景的第三方單位，請政風單位介入調查目的在於杜絕外界對指揮中心「吃案」的疑慮，而非將彰化縣衛生局視為犯罪，也不是為了做什麼處分才這麼做，只是希望釐清事實。

陳時中說，根據現行規定，居家檢疫者一旦出現症狀，隨時可聯絡衛生局安排就醫進行公費採檢，無症狀者並不在公費採檢之列，而這名個案明明沒有症狀如何能到醫院採檢，是不是居家檢疫體系出現漏洞，這是他接獲此案時，腦中冒出的第一個疑問。

陳時中指出，經初步了解，發現彰化縣早從2、3月就主動針對無症狀者介入採檢，至今採檢超過千例，僅檢出1例確診，也就是這次從美國返台的個案，但指揮中心對此狀況卻毫無所悉，才會透過政風單位介入調查，希望釐清事實，也認為地方政府若有不同想法，應和指揮中心討論，上下防疫一條心。

今天稍早有傳聞指出，彰化縣衛生局以地方政府預算替無症狀者採檢，並不是使用公費預算。指揮中心發言人莊人祥接受中央社記者訪問時也坦言，若地方衛生局有額外經費替民眾採檢，只要個案同意接受採檢即可，無需經過指揮中心同意。

但彰化縣衛生局長葉彥伯今天下午受訪時卻說，居家檢疫、居家隔離民眾無論有無症狀，只要有採檢需求，彰化縣衛生局都會協助安排採檢，並由醫院向中央申請採檢費用，明顯與指揮中心訂出的「有症狀才採檢」的公費採檢條件不符。

指揮中心醫療應變小組副組長王必勝傍晚在臉書發文指出，每一項防疫政策的形成，是考量現實的防疫成效、國內外形勢的判斷、專家學者的諮詢、數字學術的解析等才做出的決定，既然「防疫視同作戰」，就需要有指揮中心統合中央、地方的力量，貫徹並落實相關措施。

王必勝說，如果每個地方政府都以超前部署為名擅自行動，不僅防疫工作混亂，也會造成各地民眾權利義務出現落差，若有好的建議應交由指揮中心討論，真的可行就讓大家一起實施，才能有效率運用有限資源，而不是亂槍打鳥、擅自行動。

綜觀這次事件，彰化縣衛生局雖秉持超前部署美意，主動替許多無症狀的居家檢疫、居家隔離民眾安排公費採檢，卻也因為不符合指揮中心訂定的採檢條件，讓美意變質為爭議，彰化縣衛生局為何這麼做、整起事件來龍去脈，仍有待政風單位進一步調查釐清。

(中時新聞網)