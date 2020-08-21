美國海關暨邊境保護局懷疑掛籍萬那杜的台灣權宜船大旺有強迫勞動的跡象，18日對該漁船所有的鮪魚及其他漁獲發出暫扣令 ，也是今年第二度台灣相關漁船遭美方發暫扣令。

綠色和平表示，大旺並非無端收到暫扣令，而是因為受到綠色和平東南亞辦公室發表的「海上奴役」調查報告揭露才引發當局調查，也是繼和春61號及漁隆 2號2艘漁船後，再次有台籍漁船遭發暫扣令處分的漁船，目球漁業界只有這三艘漁船遭受制裁，全都是台灣擁有或台灣籍的船隻。

綠色和平遠洋漁業專案主任陳珮瑜表示，被發出暫扣令後，進口商必須在3個月內提供相關證明，說明其商品並非透過強迫勞動所得，這幾項暫扣令再再凸顯台灣遠洋漁業中系統性的強迫勞動問題，迫切需要政府當局及水產公司等利害關係人盡快解決。

對此，陳珮瑜說，美國發出的暫扣令顯示出我們不能再坐視遠洋漁船中的人權問題持續發生，呼籲漁產公司應制定完善的勞工權益政策，主動公開解決自身供應鏈中強迫勞動的問題，落實人權盡責調查，徹查合作漁船的狀況，揭露這些供應商的身份及相關詳細資料，包含是否涉及侵犯人權的行為，以及針對受害者的賠償措施。

(中時 )