大江(8436)今日除息，開盤參考價280元，由於大陸疫情影響漸漸降低，法人看好，H2營收可望開始復甦，預期8月營收年增率將開始轉正，多頭積極表態，股價開高後，盤中衝至303.5元，順利完成填息，尾盤漲幅在7%以上。

大江去年大陸區營收占比高達8成左右，今年初大陸地區爆出新冠疫情，大江業績受到衝擊，上半年營收年減22%。觀察大江第二季營收，大陸市場需求復甦已較首季有所改善，法人預期，大江今年全年度營收將年減10%左右，但因利潤率持續攀升，淨利僅會年減3.6%。

在新的製造執行系統(MES)開始採用及IBD材料的產品比例提高下，使大江的毛利率從2019年的42%繼續提高到2020年上半年的44%。營利率也從2019年的23%提高到2020年上半年的24.6%，主因為疫情肆虐下在大陸的促銷活動減少。大江有信心透過MES和IBD材料的綜效以維持獲利能力不受營運規模的影響。

(時報資訊)