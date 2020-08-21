台中市瑞峰國小正進行校舍整建工程，學校受限預算因素，以減項方式發包，台中市教育局挹注經費補足工程不足款。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

台中市教育局重視學生就學環境，額外投入1.39億元經費補助清水國小、大雅國中、龍海國小等11所學校校舍減項工程不足款，已獲市議會支持通過，預計今、明年度陸續完成11所學校校舍工程，提供師生更優質的教育環境。

清水國小、大雅國中、龍海國小、南陽國小、光正國小、瑞峰國小、東山高中、廍子國小及龍津高中等校舍工程於2017年規劃設計、2018年陸續發包，但因近年營建物價上揚，導致發包多次流標，受限預算因素，學校以減項方式進行部分預算單價調整，以完成發包。

此外，東陽國小因鄰近斷層帶與地質敏感區，需提升結構耐震設計、增加滯洪池及水保等相關工程經費；公館國小則因原承包商財務狀況無法執行而終止契約，工程需增加經費辦理重新發包。

教育局說明，市長盧秀燕上任以來，重視建構優質安全的校園環境，考量清水國小等11校校舍工程的經費短缺，特以「台中市地方教育發展基金」予以經費挹注，感謝市議會支持市府政策，攜手完善大台中教育品質。

教育局長楊振昇表示，為讓孩子有更優質的學習環境，也讓家長更安心，市府全力協助學校改善教學環境，積極加速學校校舍興建；為提升教育品質，將持續編列充裕經費來改善校園環境，讓師生有更舒適優質的學習環境。

(中時 )