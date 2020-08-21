川普前選舉操盤手、前首席顧問巴農（Steve Bannon）因涉嫌以「我們來築牆」（We Build The Wall）的替美墨邊境築牆的網路募款活動進行詐欺而遭捕，隨後以500萬美元保釋，並限制僅能在華盛頓特區行動。美聯社指出，先前早有多位替川普打天下的身旁競選助理們，在川普當選後捲入如「通俄門」等司法案件，而巴農遭捕又讓這份名單多添一人。

川普前前私人律師柯恩因在「通俄門」調查中說謊，判刑3年。（美聯社）

首先，川普身旁助手捲入官司的，最近最知名的莫過於前私人律師柯恩（Michael Cohen）。他因在「通俄門」調查中說謊，以及替川普支付13萬美元封口費給成人片影星「風暴女」（Stormy Daniels）承認對國會通俄門調查中，曾就2015至16年間所參與的「莫斯科川普大樓」建設計劃，配合川普，向兩院情報委員會作「虛假陳述」，遭判刑3年，但目前因疫情關係改在曼哈頓的家中監禁。

曾任川普2016年的競選主席納福特（Paul Manafort）因為銀行詐欺、未繳納烏克蘭政治諮詢收入數百萬美元稅款、抵押貸款詐欺及說謊，遭判刑7年半。（美聯社）

而曾任川普2016年的競選主席納福特（Paul Manafort）因為銀行詐欺、未繳納烏克蘭政治諮詢收入數百萬美元稅款、抵押貸款詐欺及說謊，於2019年3月時遭判刑，刑期共達7年半。另外，參議院18日公布最新的「通俄門」最終調查報告也指出，納福特選前、期間及選後都與俄國情治官員克里姆尼克（Konstantin Kilimnik）關係過甚，也與俄情報部門有密切聯繫，讓報告點名他讓美國反情報工作構成嚴重威脅。

而納福特的親密夥伴、川普2016年時的競選顧問蓋茨（Rick Gates）通俄調查中承認串謀稅務詐騙，及向聯邦調查局作虛假陳述等罪名，於2019年遭法庭判處45天監禁，緩刑3年。他原先否認相關指控，但在與「通俄門」特別檢察官穆勒（Robert Mueller）達成認罪協議，在願意配合調查下，換取輕刑。

川普的老友兼顧問史東（Roger Stone）在2019年11月時因欺騙國會、干擾證人，以及阻礙眾議院調查川普2016年總統大選是否曾與俄羅斯串通等罪名被判有罪，並於今年2月因妨礙國會調查罪名判刑40個月。但先前檢察官對史東求刑7至9年後，川普在推特上表示「審判不公」，引起外界批評介入司法。

川普的前任國家安全顧問佛林（Michael Flynn）涉嫌向聯邦調查局說謊而遭起訴。（美聯社）

而川普的前任國家安全顧問佛林（Michael Flynn）涉嫌向聯邦調查局說謊，隱瞞自己曾在2016年總統過渡期間，與俄羅斯駐美大使基斯利亞克（Sergey Kislyak）有接觸，結果遭受起訴，但基於弗林向通俄調查提供「實質協助」，因此獲檢察官建議毋須判監，但今年一月14日改稱自己無罪，而律師也提出請求駁回全案，目前仍待等待宣判。他也是唯一因「通俄門」遭起訴的白宮官員。

(中時新聞網)