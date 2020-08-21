洋基王牌投手寇爾(Gerrit Cole)20日比賽被「提前」換下而感到不滿，他第7局兩出局時光芒只靠短打攻佔一壘，而且寇爾剛剛投出三振，但洋基總教練波恩(Aaron Boone)還是換上布瑞騰(Zack Britton)，布瑞騰失掉兩分砸鍋。

波恩隔天表示：「一整年之中，總會有幾次必須做出艱難的決定，這都是為了球隊與球員著想。難免有時候球員不喜歡這些決定。我們通常能達成共識，但每隔一陣子就會有意見相左，這是比賽的一部分。他投得很棒，他競爭心強烈，身為王牌就是想要一直投。」寇爾該場用掉109球，對手光芒在88球就換下先發葛拉斯諾(Tyler Glasnow)。

寇爾當天送出10次三振，但他2局上被崔志萬轟出陽春炮之後就很不爽了，他投到第7局的時候還是平手，提前退場讓他無關勝敗，不滿之情溢於言表。隊友賈登納(Brett Gardner)坦言這其實是打線的錯，洋基7次攻上得點圈都沒得分，寇爾就算投到第9局也沒用。

開季至今寇爾只被打11分，其中9分來自全壘打(7支)，5分來自光芒，他雖然不容易被敲安，但對手還是能靠全壘打突破。道奇王牌柯蕭(Clayton Kershaw)也有相同困擾，他每9局被敲安的次數比寇爾更少，但更容易被揮出全壘打，這是打者們對付強力投手的辦法。寇爾本季第一次對光芒在8月9日，那場他4.2局失3分退場，是今年最差的一場。他6場先發4勝0敗，兩次對光芒都無法取勝，可見光芒確實厲害。

(中時新聞網)