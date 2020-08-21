歐陽妮妮、張書豪、蔡黃汝（豆花妹）與張捷主演《腦波小姐》，21日曝光張書豪演出花絮，張書豪在劇中分飾二角，一個是難搞高冷「霸氣總裁」，另一個則是無賴很鬧的阿飄「麻煩永」。他自認私下個性幽默風趣，詮釋霸氣總裁有心理障礙，「每天睡覺前都要催眠自己，打從心底認為自己是總裁」。

張書豪透露，自己更參考電影《007》男主角「詹姆士龐德」丹尼爾克雷格霸氣外露的性格，走路步伐也變穩重、壓低聲線，完美演繹霸氣總裁。此外他勤健身調整體態，盼練出厚實肩膀，更符合劇中領導一間公司的總裁樣貌。但因本身體質難變壯，張書豪得一直吃「目前體脂為7％，肌肉量超過體重的一半。」

另個角色「麻煩永」是從古代來的靈魂，有很多東西沒有觸碰過，沒有使用過智慧型手機，張書豪透露，詮釋時要用飄的行走，解密拍攝過程「工作人員（軌道哥）用力推將近100公斤的軌道，自己得克服若不小心煞車，身體會突然往前或往後的心理恐懼，並且在這同時掌握好表演。」

因分飾兩角，張書豪常一秒切換情緒與狀態，上一秒是霸氣總裁，下一秒則成為喜劇掛的阿飄，尤其「麻煩永」這個角色時常有驚嚇表情，配合臉部扭曲表情與手舞足蹈地Over式演出，讓他一次在拍攝外景時，突然意識到，「剛剛圍觀的人很多，我應該很丟臉」。《腦波小姐》於9月12日起每週六晚上8點於中天綜合台首播；每週六晚上9點半愛奇藝台灣站緊接播出。

張書豪在《腦波小姐》分飾兩角，其中一角為霸氣總裁。（麗象影業提供）

(中時 )