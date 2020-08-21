陳錦江（圖右）說，兒童便秘好發於嬰幼兒、學齡前及初入學等階段，呼籲家長藉由觀察孩童便秘徵象及早改善。（台中醫院提供／張妍溱台中傳真）

台中8歲林姓男童，便祕長達半年、食慾不佳，經常腹部痛，因此體重掉了2公斤；男童媽媽帶至醫院求診，經腹部X光片檢查發現，結腸腫脹有1顆0．5cm糞石，經過2天住院經通腸治療後，林童下腹部不再疼痛，食慾也變好了。

署立台中醫院小兒科醫師陳錦江指出，林姓男童自7歲時就會忍住便意，每次上廁所時間都拖很久，近來腹部陸續疼痛長達2個月，導致食慾不佳，時間長達半年，到醫院就診時，先安排抽血檢查無異樣，但腹部X光片卻發現有結腸腫脹，有1顆0．5cm糞石。

林姓男童媽媽說，兒子白天偶爾腹部悶痛，夜晚則是劇烈疼痛，多次甚至從睡眠中痛醒，睡都睡不好，中間斷斷續續給止痛藥，但情況並未改善，吃也吃不下，到處看醫生就是查不出原因，家人相當擔心。

陳錦江表示，孩童一旦進一步造成積便，變成更嚴重的便秘，若有便秘病史，且不舒服的過程，常會讓兒童對排便這件事有懼怕感；呼籲出現下列症狀，包括，腹脹、腹痛、食慾不振、體重增加緩慢，情緒上焦慮不安、記憶力下降、注意力分散，思考遲鈍等，將影響兒童正常的生長發育。

陳錦江說，兒童便秘好發於嬰幼兒、學齡前及初入學等階段；嬰幼兒排便時臉會脹紅，腳會縮向腹部，大便外觀像鵝卵石，且糞便外圍有時會沾附血絲。學齡前孩童，上大號時哭鬧，拒絕上？所，如廁時會有肛門疼痛甚至大便有血絲，容易引發下腹陣發性絞痛，呼籲家長藉由觀察孩童便秘徵象及早改善。

(中時 )