前高雄市長韓國瑜政治路下一步，眾人都在猜測可能選國民黨黨主席。對此，國民黨立委費鴻泰終於在政論節目上吐真實心聲，他覺得不好，因為若韓真的參選黨主席，國民黨就將被定型。費鴻泰此話一出，讓主持人謝震武當場笑了。

費鴻泰在政論節目《新聞面對面》上表示，現在再去談韓國瑜的未來動向，例如選黨主席等議題，這在他看來，不僅無聊，而且為時太早，許多議題都是新聞炒作而已。

但對於贊不贊成韓國瑜選黨主席，費鴻泰則直言，如果韓國瑜真的當國民黨主席，國民黨就會被定型，他覺得這對國民黨不好。費更提醒國民黨上位的人，有些話可以選擇不要說，剩下就是要去做。

當費鴻泰表示他不贊成韓國瑜選黨主席時，同台的來賓都笑了，連親綠的資深媒體人陳敏鳳都大笑，費鴻泰苦笑表示，「我們可能很難得，有看法是一致的。因為我平常對她看法是..」，謝震武也逗趣表示，「終於找到共通點了」！

至於到底要不要切割韓流，費鴻泰認為，當然要是需要韓流。因為對選舉的人而言，選票哪有不要的？所以這種告別韓流或是不要什麼的話，就不要多說。

費鴻泰更直言，國民黨接下來不管在兩岸議題還是台灣民主都要有一套自身的論述，讓大眾願意接受國民黨。如此在面對2022的選戰，國民黨才能吸引中間選民的投票，至於人選方面，像台北市和桃園市的市長任期都要到了，就看國民黨如何布局了。

(中時新聞網)