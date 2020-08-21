由移民署舉辦5天4夜的「新住民子女多元文化創意體驗營」今天舉行結業式暨成果發表會上，60名學員分組發表實作多元文化創意商品設計。內政部次長陳宗彥表示，今天學員們的表現，讓他感受到潛力無窮，希望新住民子女能厚植多元文化素養，提升職場就業知能。

擔任體驗營頒獎人的陳宗彥表示，希望新住民子女透過體驗營，進而反思自己學習，更能將學習效果發揮至極致，並藉由與國人子女相互交流，厚植多元文化素養，提升未來職涯及職場就業的知能，展現政府培育國際人才的成果。

內政部表示，越南新住民子女林俊義，目前就讀國立溪湖高級中學，曾榮獲2019年總統教育獎，因自身背景及對語言的天分，對於越南語與閩南語有著濃厚的興趣，並於語文競賽中屢獲佳績，也因此體驗母語文化傳承的重要性，並期望藉由體驗營與同儕間交流互動，能提升多元文化的素養，也為將來職涯發展做準備，拓展國際視野，成為台灣未來的新南向小尖兵。

另外，就讀臺北市立松山高級工農職業學校的曾國揚同學，媽媽來自大陸地區，從小對於手創DIY倍感興趣，運用靈巧的雙手製作出許多精細的汽車模型，曾榮獲學校技藝教育學程電機電子群獎，期望藉由這次的培育營，展現出自己的手藝外，也透過體驗文創課程增進多元文化知能，以提升自我的國際競爭力。

內政部表示，今年營隊首次安排2位曾參與國內培育研習營的優秀新住民子女俞承恩同學與陳亭妤同學回娘家擔任小隊輔，分享如何規劃未來職涯發展與增進專業技能的心路歷程，將實戰經驗彼此相互交流與傳承。本次體驗營活動學員分10組進行，最後1天將5天所學化為實體成果發表「我就是文青」方案，前3名小組將可獲得新台幣6000元禮券獎勵！

內政部也說，今年參加活動的60位學員，父母原生國籍別分別為印尼、泰國、越南、菲律賓、柬埔寨及大陸地區。在為期5天4夜的體驗營中，安排企業參訪、實務探索，職涯規劃及各領域的專家學者教導多元文化創意策劃，以小組討論方式，引導學員互動體驗實作文創商品設計。盼以多元文化的角度和跨領域的思維及系列活動，協助拓展其國際宏觀視野與世界接軌，同時結合公私部門資源培育國際人才，為台灣挹注國際發展的新力量。

(中時 )