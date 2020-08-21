新光三越董事長吳東興昨日辭世 16:572020/08/21 中時 陳大任 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新光三越董事長吳東興昨日辭世，生前熱愛攝影。(新光三越提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新光三越今天表示，董事長吳東興昨(20日)安詳辭世，他對於事業專注，五十年如一日的勤謹不懈；對於生活充滿熱情，支持文化藝術也創作不墜。無論處於順境或逆境，都能從容以對、安穩前行，如同基石般的安定新光三越。 (中時 ) #新光三越 #董事長吳 #東興 #nbsp #辭世 也許您會感興趣 推薦閱讀 50年勤謹不懈 新光三越董事長吳東興20日辭世 12:532020/08/21 財經 康友掏空波及董事 黃光孚喊冤 04:102020/08/21 證券．權證 泰格豪雅進駐101 吳克群棄車玩表 04:102020/08/20 時尚消費 新光銀 榮獲卓越雜誌雙獎肯定 04:102020/08/21 產業特刊 新光三越APP促銷 拚業績翻倍 04:102020/08/20 產業．科技 富邦證主辦 集雅社可轉債競拍 04:102020/08/20 全球財經 新光三越董座吳東興過世 享壽81歲 11:562020/08/21 財經 許勝雄 暫代海基會董事長 04:102020/08/21 全球財經 海基會董事長 將由金仁寶董事長許勝雄代理 10:302020/08/20 政治 櫃買今審議通過上洋上櫃案 19:302020/08/20 財經 生活熱門新聞 中衛口罩7色齊發！屈臣氏、博客來今開賣 各家整理包出爐 - 生活 今年最強颱風 巴威海面集氣！周末來襲 - 生活 全聯神物成移工最愛 提前2年囤貨 網：這瓶滷肉很讚 - 生活 在家量血壓要注意 名醫曝2狀況比較危險 - 生活 鬼門開 今年最凶颱風來不來 氣象局Q＆A一次搞懂 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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