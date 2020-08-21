新光三越今天表示，董事長吳東興昨(20日)安詳辭世，他對於事業專注，五十年如一日的勤謹不懈；對於生活充滿熱情，支持文化藝術也創作不墜。無論處於順境或逆境，都能從容以對、安穩前行，如同基石般的安定新光三越。

(中時 )