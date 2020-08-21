眾人曾到台灣知名遊樂園拍戲。（圖／中天提供）

今夏最甜都市愛情劇《那刻的怦然心動》將於明(22日)起於每周六、日晚間10點於中天娛樂台39頻道全台首播，演出陣容堅強，集結偶像劇男神胡宇威、鮮肉男神洪堯、新生代男神許光漢等，胡宇威在戲中與過去演出《新還珠格格》中「欣榮格格」一角的闞清子有不少對手戲，其中一場在遊樂園找浪漫的戲碼，眾人卻爆料差點吐了。

《那刻的怦然心動》劇情描述陶予飛（胡宇威飾）、李晨音（闞清子飾）這對美術系學長學妹，從校園到職場，繞了一圈又一圈，最終還是走進彼此的生活，在過程中也學會退讓包容，並以更成熟的態度來看待感情。

胡宇威更透露劇組之間的好感情，到現在即便已經拍攝結束四年，大家仍會在通訊軟體群組裡更新彼此的近況、相互聯繫。同時也表示：「現在看到四年拍攝畫面中的自己也會有不一樣的想法，但演員們都很期待這次在台灣的播出」。

《那刻的怦然心動》中一幕，闞清子、洪堯、關詩敏為胡宇威找回心跳的感覺，想出了「找回心跳之旅」的辦法，劇組也特別到台灣知名遊樂園取景，玩遍各種遊樂設施，除乘坐尖叫指數破表的雲霄飛車，更有兩人在旋轉木馬、摩天輪深情對望甚至甜吻的浪漫橋段，關詩敏卻曝：「真實情況並非如此美好，那天就是一直跑、一直坐（遊樂設施），拍到最面都暈到想吐了，但還是要繼續拍攝」。

胡宇威也表示：「為了符合陶予飛這個角色的人物設定，在坐遊樂設施時顧及到旁邊架設的攝影機，想尖叫的情緒都只能忍住。」胡宇威飾演的天才畫家，在劇中有不少作畫畫面，也為女主角李晨音在不同時期畫了素描及油畫的人像畫，為融入劇中角色，下足了功夫，原本就有繪畫底子的胡宇威，特地在拍攝前特地去學畫畫，找回手感。胡宇威更大方分享在如何描摹出專業畫家的感覺，他幽默地表示：「其實我看很多畫面，很多真正在畫畫的人其實都在發呆，放空地畫找細節，才能迅速地進入狀態」。

想看更多精彩內容請鎖定明（22）日晚間10點，中天娛樂台《那刻的怦然心動》。

(中時新聞網)