中秋節送禮需求夯，每年市場規模估達20億元以上，六福（2705）旅遊集團今年採取多樣化策略、共推出6款中秋禮盒，包括2款月餅禮盒、燕窩等4款非月餅伴手禮盒，價格帶擴大為239～1999元，目標中秋檔期禮盒業績達1500萬元、持平去年表現。

對於今年推出中秋禮盒種類較去年僅2款明顯增加，六福表示，主要考量近年市場雖有送禮需求，但不見得會送月餅，因此推出燕窩、關西仙草茶、頤園酸梅湯等非月餅類的伴手禮禮盒，且6款禮盒中有3款設有素食品項，兼顧素食者需求。

六福今年推出「柚見好柿」、「遊園豐榮」2款中秋月餅禮盒，前者將月餅化身為水果糕點、搭配具在地特色的南港桂花包種茶，並以平易價格深獲企業客戶青睞。後者則以創意巧思設計3款風味月餅，外盒擷取4大珍稀動物剪影圖案，於集團營業據點限量提供400盒。

而針對非月餅類的送禮需求，六福推出主打頂級奢華的福燕窩伴手禮禮盒、主攻養生送禮商機，並因應聚餐需求，推出山珍海味雙醬、關西仙草茶、頤園酸梅湯等3款禮盒，以實惠價格搶攻伴手禮送禮商機，於六福美饌及momo等電商平台提供訂購。

六福表示，今年因應市場需求趨勢，以月餅及伴手禮禮盒雙軌並進，並將價格帶拉大至239～1999元，以多元方式搶攻中秋送禮商機，目標中秋檔期禮盒業績達1500萬元、持平去年表現，其中企業及忠實客戶估占約6成。

(時報資訊)