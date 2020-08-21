中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中以政風處調查彰化縣衛生局，引發爭議，蔡英文總統、副總統賴清德昨天皆發文力挺陳時中。對此，藍委李德維表示，蔡英文、賴清德應將心比心，把事情做好才是民眾要的，「酸來酸去真的沒有意義，更有失總統與副總統的高度」；藍委陳玉珍建議政風處應優先調查綠營人士貪瀆圖利案件。

彰化縣衛生局主動篩檢出一名自美國返台少年確診新冠肺炎，遭中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令政風處調查，引發爭議，蔡英文總統昨發文力挺陳時中，強調「隔離期滿不做普篩」是專家會議討論的結果，副總統賴清德也引用17年前和平醫院事件，強調中央、地方若不同調，防疫恐會出現危機。

對此，藍委李德維上午表示，彰化縣衛生局長葉彥伯勇於任事且努力防疫，中央應該給予鼓勵，而不是聯合起來打壓他，他十分為地方努力打拼的基層抱屈。

李德維強調，新冠肺炎爆發至今不分藍綠，中央與地方也沒有分別，民眾追求的只是安全的生活，不管是蔡英文或賴清德，都應該將心比心，把事情做好才是民眾要的，「這樣酸來酸去真的完全沒意義，更沒有總統與副總統的高度」，如此表現令人遺憾。

藍委陳玉珍指出，葉彥伯唯一做錯的事就是拆穿國王的新衣，她批評陳時中下令政風處調查，意在威嚇其他公務員，試圖造成寒蟬效應，若政風處太閒，應盡速調查貪瀆圖利案件，比如與民進黨關係友好的「幫推」、「投石」承包政府的採購案。

(中時 )