美國大選年底登場，台灣團結聯盟今舉行記者會，呼籲台灣民眾及在美台僑應該站出來支持川普連任美國總統卻遭關切；台聯代理主席周倪安爆料，昨天採通出去後，就有總統府高層來關心「你們這樣開好嗎？」

總統府發言人丁允恭回應，不清楚她說的「高層」是誰，不過總統府尊重各民間團體與政黨表述自己的意見，不會也無法干預。

台聯今日上午舉行記者會，呼籲台灣人、台僑，在美國總統大選時，要支持川普連任。媒體也質疑，「那台聯挺川普，萬一拜登當選，會不會害台灣去得罪拜登？」周倪安說，選舉總是有贏、有輸，但今天總是告訴大家，惠台的五大政策，不是在歐巴馬時候，而是在川普總統。

被問到會呼籲蔡政府也公開支持川普嗎？周倪安還爆料，「昨天發出記者會採通時候就有執政黨的高層來關心我們台聯說，開這樣的記者會好嗎？他們是非常憂心的，甚至會覺得『你們真的要開嗎』這樣子」。

周強調，但是台聯還是覺得一定要開。因為覺得這是對的事情、是正確的道路。

對於執政黨高層到底是誰，周倪安在媒體數度追問下僅願意表示，「總統府」有人關心。「總統府高層就已經很高了」。「他們沒有直接跟我，是跟我們的高層詢問你們這樣開好嗎？」「他們也不是完全反對開這個記者會，而是希望台聯多思考一下」。

(中時 )