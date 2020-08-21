疫情再加上政治因素，導致陸生無法回台就學已超過200天，陸生家長在發出連署信後，再度向蔡政府溫情喊話，強調肯定並喜歡台灣風土民情，也感謝各界人士幫忙，協助推動孩子回台繼續學業，但仍希望陸生回台一事能趕緊有結果，「希望台灣相關單位儘早開放陸生入台就讀，不要耽誤他們的學業」。

523名陸生家長在發出連署信之後，再度共同撰寫〈陸生家長講述與台灣的溫情故事〉文章，表達對台好感。

來自浙江的陸生家長豆媽表示，2010年9月他隨商務環島團來台考察，透過熱心的徐姓領隊協助，完成母親多年願望，在高雄找到失散多年的舅公。

豆媽說，她的舅公在1949年隨國民政府來台，兩岸開放探親後，1980年代曾回大陸探親，但返台後又再度失聯，但來台尋人並不容易，宛如大海撈針，她拿著舅公當年寫的信，在本次訪台行程中，在雨夜按圖索驥找尋地址住處，透過導遊、計程車司機、警察的熱心幫忙，找到失散多年的家人，「那是一個人文和風景都很美麗的地方」，體會到台灣民眾的善良與友愛，便決定讓兒子到台灣念大學，孩子後來也順利在崑山科大就讀。

蘇州的陸生莊媽媽則說，女兒放棄在大陸一本院校而到淡江大學就讀，剛開始本來很反對，但在台灣念書兩年後，發現台灣老師對孩子照顧有加，也很尊重學生，女兒不時回訊告知，「今天主任請我和上屆學長吃飯了」、「今天我們的助教從家裡帶了好吃的給我」、「今天我的導師跟我聊了有關學業規畫的話題」。

莊媽媽說：「對於一個遠在他鄉的孩子來說，一份簡單的便當、一隻普通的粽子、一席家常的閒聊，都顯得格外珍貴，老師們用行動和話語觸動了學生的心靈」，讓她切身感受到關愛和鼓勵。

來自浙江的東吳大學劉姓陸生家長指出，聽著女兒分享台灣民眾的井然有序與有禮貌，像是進電梯都會互相禮讓，並幫忙按開門鍵，還有在捷運站扶梯，所有乘客都自動站在右側，把左側通道留給急需趕路的人等等，讓她逐漸認識台灣社會很有秩序。

劉姓陸生家還提到，女兒在台念書，有一次感冒時，台灣同學的媽媽還特地開車帶孩子看醫生，甚至疫情爆發後，無法回台，在台租屋等問題都是由台灣同學協助，「還有很多類似的小事，都會讓人感受到台灣同胞的文明、熱情和溫暖。」

另外來自遼寧的輔大陸生家長海媽媽則說，女兒初到台灣時非常想家，一位台灣同學知道她的生日，恰好跟台生同學的奶奶生日沒差幾天，就請女兒到家中，跟他的奶奶一起過生日，女兒的思鄉之情一掃而空，身為媽媽的她聽到後也感動萬分。

同樣來自於遼寧的輔仁大學陸生家長李媽媽說，去年夫妻倆送孩子去台灣上學，晚間一家三口到夜市採購生活用品，離開時，向一位先生打聽走回學校有多遠，得知距離還不近。走出去沒多久後，這位先生主動開著車過來，要帶他們一家人回學校，但其實他並不順路，不過還是繞了一圈，把一家三口送到學校門口，「這件事讓我們一家人感動、溫暖了好久好久。」

陸生家長們表示，諸如此類感受到台灣民眾友善的經歷，這幾天在微信群組的分享非常多，也十分感謝為陸生早日返台就學而奔走陳情的台灣各大學老師、民間團體和民眾，「感謝那些無私幫助陸生的老師、同學、朋友們。」

陸生家長們也提到，對於孩子的受教權，「陸生和世界各地的留學生、台灣本地學生一樣，都是父母的孩子、世界的未來、友好的使者，希望台灣相關單位儘早開放陸生入台就讀，不要耽誤他們的學業。」

(旺報 )